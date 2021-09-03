Силовики предупредили кузбассовцев о «вакцинирующих» горожан на дому мошенниках

По информации пресс-службы ГУ МВД Кузбасса, подобные случаи уже не раз фиксировались в ряде регионов России. Мошенники, пользуясь схемой, предлагают горожанам платно привиться от коронавируса на дому. Большинство подобных объявлений размещены в Сети. Периодически аферисты сами обзванивают будущих «клиентов» для предложения соответствующих «услуг» или непосредственно обходят квартиры людей. Вместо вакцины в шприце, как правило, находится плацебо.

- Последствием такого платного укола может стать крепкий сон, которым неизвестные воспользуются для хищения ваших ценных вещей или денежных средств, - добавили в полиции.

Тем не менее, возможность вакцинироваться, не выходя из дома, присутствует для горожан, однако с небольшой ремаркой: только для маломобильных граждан. При этом сам укол бесплатный.

В этой связи правоохранители, обращаясь к кузбассовцам, настоятельно рекомендуют не открывать двери своих жилищ перед посторонними, а также не пользоваться услугами сомнительных организаций и специалистов, отмечая, что о встрече или разговоре с таковыми необходимо сразу сообщать в полицию.

Подчеркивается, что прививку поставить можно только в специализированных и официальных пункта вакцинации. За препаратом в том числе горожане могут записаться и на официальном портале gosuslugi.ru.