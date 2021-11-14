Силовики помешали пьяному кузбассовцу доехать в гости к другу

Стражи закона в Белове во время патрулирования улиц заметили компанию молодых людей, которые распивали хмельной напиток возле припаркованной "Мазды". Спустя время эта машина двигалась по дороге, чем привлекла внимание правоохранителей.

– Спустя некоторое время на одной из городских улиц инспекторы ДПС увидели и остановили это транспортное средство. Водитель не предоставил полицейским документы на право управления автомобилем, – рассказали подробности в ГУ МВД Кузбасса.

Кроме того, водитель оказался пьян и ранее уже был пойман на аналогичном правонарушении. Суд оштрафовал нетрезвого 36-летнего владельца легковушки на 15 000 рублей и лишил его прав на управление машиной на 2 года.

В ходе расследования фигурант оправдал свой поступок тем, что пьяный ехал в гости к другу.