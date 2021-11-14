Силовики помешали пьяному кузбассовцу доехать в гости к другу

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Пьяный автолюбитель из кузбасского города желал добраться до дома своего друга, но не смог из-за полицейских.

Стражи закона в Белове во время патрулирования улиц заметили компанию молодых людей, которые распивали хмельной напиток возле припаркованной "Мазды". Спустя время эта машина двигалась по дороге, чем привлекла внимание правоохранителей.

Спустя некоторое время на одной из городских улиц инспекторы ДПС увидели и остановили это транспортное средство. Водитель не предоставил полицейским документы на право управления автомобилем, рассказали подробности в ГУ МВД Кузбасса.

Кроме того, водитель оказался пьян и ранее уже был пойман на аналогичном правонарушении. Суд оштрафовал нетрезвого 36-летнего владельца легковушки на 15 000 рублей и лишил его прав на управление машиной на 2 года.


В ходе расследования фигурант оправдал свой поступок тем, что пьяный ехал в гости к другу.

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