Силовики отняли у пожилой новокузнечанки 20 литров пива

Пенный напиток незаконно реализовывала 60-летняя горожанка из Новокузнецка. Стражи закона установили, что без документов на торговлю она сбывала хмельное в бутылках на территории поселка Абагур-Лесной.

В результате, когда силовики наведались к нарушительнице, то отняли у нее 20 литров пива.

В отношении предпринимателя уже составлен протокол по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ "Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Сейчас женщине грозит наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей, материалы дела переданы в суд.