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Силовики отняли у кузбасского рецидивиста опасное наследство от отца

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Кузбасский рецидивист решил скрыть от государства наследство, которое досталось ему после смерти отца. В результате к нему домой наведались силовики. Теперь мужчина может стать фигурантом уголовного дела.

Ранее судимый житель Крапивинского муниципального округа в марте 2022 года получил в наследство ружье, патроны различного калибра и порох массой около 700 граммов. Однако вместо того, чтобы передать оружие на хранение в полицию, мужчина решил спрятать имущество у себя, за что и поплатился, поскольку неизвестные доложили обо всем силовикам.

Мужчина пояснил, что все это досталось ему от умершего отца. Однако вместо того, чтобы сдать "наследство" в полицию, кузбассовец незаконно хранил его на территории домовладения, пояснили в ГУ МВД по Кузбассу.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Он может отправиться в тюрьму на пять лет.

Фото: ГУ МВД по Кузбассу

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