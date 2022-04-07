Силовики отняли у кузбасского рецидивиста опасное наследство от отца

Ранее судимый житель Крапивинского муниципального округа в марте 2022 года получил в наследство ружье, патроны различного калибра и порох массой около 700 граммов. Однако вместо того, чтобы передать оружие на хранение в полицию, мужчина решил спрятать имущество у себя, за что и поплатился, поскольку неизвестные доложили обо всем силовикам.

– Мужчина пояснил, что все это досталось ему от умершего отца. Однако вместо того, чтобы сдать "наследство" в полицию, кузбассовец незаконно хранил его на территории домовладения, – пояснили в ГУ МВД по Кузбассу.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Он может отправиться в тюрьму на пять лет.