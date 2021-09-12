Силовики отняли оружие у кузбасских охотников из-за отсутствия лицензии

Как оказалось, при проверке документов не все жители Кемеровской области имели лицензии, разрешавшие хранение и использования оружия. В результате в разгар охотничьего сезона, который стартовал в регионе с 1 сентября, многие охотники остались без вооружения.

С начала месяца были совершены 104 административных правонарушения, уточнили в ведомстве. Также они отметили, что большая часть привлеченных к ответственности любителей охоты забыли поставить на учет свое снаряжение. По итогу проверки сотрудники Росгвардии изъяли 84 незарегистрированных ружья.