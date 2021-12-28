Силовики обозначили самые опасные для празднования Нового года районы Кемерова и Новокузнецка

Согласно статистическим данным ГУ МВД России по Кемеровской области за последние пять лет, самыми опасными с точки зрения количества преступлений в новогодние праздники являются два района южной столицы области и один район Кемерова.

В региональном центре преступления 31 декабря и 1 января чаще всего совершаются в Ленинском районе. В Новокузнецке же самым криминогенным 31 декабря является Центральный район, а 1 января – Куйбышевский. Об этом пишет "ФедералПресс" со ссылкой на закрытые данные МВД.

Примечательно, что общее количество правонарушений в южной столице региона оказывается в среднем меньше, чем в Кемерове, но в последние два года Новокузнецк превосходит областной центр по количеству тяжких и особо тяжких преступлений.