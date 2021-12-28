Силовики обозначили самые опасные для празднования Нового года районы Кемерова и Новокузнецка

1
Фото:  

Правоохранители обозначили, в каких районах крупнейших городов Кузбасса наиболее высок уровень преступлений 31 декабря и 1 января.

Согласно статистическим данным ГУ МВД России по Кемеровской области за последние пять лет, самыми опасными с точки зрения количества преступлений в новогодние праздники являются два района южной столицы области и один район Кемерова.


В региональном центре преступления 31 декабря и 1 января чаще всего совершаются в Ленинском районе. В Новокузнецке же самым криминогенным 31 декабря является Центральный район, а 1 января – Куйбышевский. Об этом пишет "ФедералПресс" со ссылкой на закрытые данные МВД.


Примечательно, что общее количество правонарушений в южной столице региона оказывается в среднем меньше, чем в Кемерове, но в последние два года Новокузнецк превосходит областной центр по количеству тяжких и особо тяжких преступлений.

Фото: ФедералПресс

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32214

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined