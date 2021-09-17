Силовики летали в небе под Новокузнецком

Накануне в пригороде Новокузнецка авиаотряд специального назначения провел воздушные учения по десантно-штурмовой подготовке. Военные спускались с борта вертолета на землю по канату.
— Бойцы-высотники отряда мобильного особого назначения в полной экипировке покидали зависающий на высоте около 20-м вертолет с использованием спусковых устройств и альпинистского снаряжения, — прокомментировали росгвардейцы.
Отмечается, что до мероприятия все участники прошли инструктаж по технике безопасности, а за управление воздушным судном отвечали опытные летчики.
Видео: Росгвардия Кузбасса
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