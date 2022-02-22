Силовики изъяли 140 литров пива у обманувших работодателей новокузнечанок

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Жительницы южной столицы Кузбасса понесут ответственность за нелегальную продажу спиртосодержащей продукции.

Правоохранители заинтересовались двумя киосками, расположенными на проспекте Советской армии и улице Климасенко в Новокузнецке, после того, как получили сообщение о незаконной продаже там спиртосодержащей продукции. Выяснилось, что работницы данных точек завезли пиво без ведома предпринимателей и торговали им только за наличные деньги. Женщины объяснили, что желали получить дополнительный доход. Полиция изъяла из незаконного оборота 140 литров спиртного.


Правоохранители составили в отношении 40- и 50-летней новокузнечанок протоколы по ст. 14.2 КоАП РФ. Согласно данной статье, на нарушителей налагается штраф до 2 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Предметы административного нарушения изымаются.


Собранные материалы направлены на рассмотрение в суд.

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