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Сильный ветер и жара до +29°C придут в Кузбасс на выходных

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Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Кемеровской области. Ожидаются грозы, жара и крепкий ветер.

Согласно данным Кемеровского гидрометцентра, ночью 12 августа температура в Кузбассе составит около +10,+15°C. Днем столбики термометров поднимутся до +21,+26°C. Ветер северо-восточный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы, а ночью и утром на некоторые территории региона опустятся туманы.


В субботу, 13 августа, ожидается ночью до +11,+16°C, местами +5,+10°C. Днем потеплеет до +23,+28°C. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, скоростью от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 14. Днем местами дожди и грозы. Горимость местами 4 класса.


Ночью в воскресенье столбики термометров задержатся на отметках +12,+17°C, местами +6,+11°C. Днем будет жарко: +19,+24°C, местами до +29°C. Ветер сменится на юго-восточный с переходом на западный с порывами до 15-20 метров в секунду. Местами кратковременные дожди и грозы, на некоторых территориях ожидается горимость 4 класса.


Ранее синоптики сообщали, что со следующей недели в Кемеровской области ожидается похолодание.

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