Сильный ветер и снег: синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на ближайшие дни

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Специалисты кемеровского гидрометцентра рассказали об усилении ветра и осадках в виде мокрого снега, которые ожидают регион в конце текущей недели.

Днем 28 октября на территории Кузбасса ожидается от +5℃ до +10℃, ночью ‒ до -7℃. Ветер юго-западный, с порывами до 13-17 метров в секунду. Осадков не ожидается.


В пятницу, 29 октября, ночью температура опустится до -3℃, днем будет держаться в пределах от +3℃ до +8℃. Направление ветра не поменяется, однако порывы усилятся до 17-22 метров в секунду. Ночью может пройти дождь, днем ‒ мокрый снег.


Суббота, 30 октября, будет холодной. Днем столбики термометра покажут от 0℃ до +5℃, ночью будет -7,-2℃. Ожидается юго-западный ветер с порывами до 17 метров в секунду, местами ‒ умеренные осадки.


Ночью 31 октября температура опустится до -3,-8℃, днем будет держаться в пределах от -1℃ до -6℃. Ветер переменится на северо-западный, с порывами до 20 метров в секунду. Ожидается мокрый снег, местами метели.


В понедельник, 1 ноября, ожидается снижение температуры до -4, -14℃ ночью. Днем столбики термометров покажут -2,-7℃. Направление ветра не поменяется, скорость составит до 15 метров в секунду. Ожидается умеренный снег, на некоторых территориях метели.


Ранее редакция AVOKADO писала о причинах похолодания в Кузбассе.

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