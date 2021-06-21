Сильный ветер c дождями вновь придет в Кузбасс

Ночью по Кемеровской области температура воздуха варьировалась в районе +4, +9 °С. Днем же она поднимется до +18, +23 °С. Воздух в регионе будет дуть западный, его скорость составит 4-9 м/с, порывы местами могут достигнуть 12-17 м/с. Ожидается, что в некоторых районах области пройдут кратковременные дожди, а также грозы, при которых возможны ливневые дожди.

В кузбасской столице же температура днем составит +18, +20 °С. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Среди ожидаемых явлений синоптики выделяют кратковременные дожди. В целом день пройдет облачно, однако прогнозируются и прояснения.

Во вторник ночью температура вновь опустится, в регионе столбики термометров покажут +5, +10 °С. Днем воздух прогреется до +19, +24 °С. Направление ветра останется аналогичным предыдущему дню – западным, а дуть он будет со скоростью 5-10 м/с, его порывы будут достигать 15 м/с. Местами ожидаются небольшие дожди, а также грозы.