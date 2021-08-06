Сильный ливень и град снова ударят по Кемеровской области

Согласно прогнозу синоптиков Кемеровского гидрометцентра, в последний рабочий день недели в некоторых районах Кемеровской области пройдут дожди, местами сильные ливни и грозы. Кроме того, при грозах возможен град. Утром и вечером ожидается туман.

Что касается температуры воздуха, то в этот день столбик термометра покажет +21ºС, +26ºС. Ветер юго-западный умеренный с порывами до 14 м/с.

Напомним, 4 августа в Кемерове за несколько часов выпала месячная норма осадков. Сильный дождь привел к затоплению некоторых улиц города.