Сильный ливень и град снова ударят по Кемеровской области

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Сегодня, 6 августа, на территории Кузбасса ожидаются обильные дожди, который могут сопровождаться грозой и градом.

Согласно прогнозу синоптиков Кемеровского гидрометцентра, в последний рабочий день недели в некоторых районах Кемеровской области пройдут дожди, местами сильные ливни и грозы. Кроме того, при грозах возможен град. Утром и вечером ожидается туман.


Что касается температуры воздуха, то в этот день столбик термометра покажет +21ºС, +26ºС. Ветер юго-западный умеренный с порывами до 14 м/с.


Напомним, 4 августа в Кемерове за несколько часов выпала месячная норма осадков. Сильный дождь привел к затоплению некоторых улиц города.

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