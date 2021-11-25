Сильный холод в квартирах вынудил кузбассовцев писать жалобы

Местные жители рассказали в Сети, что на улице 3-й микрорайон в городе Белово температура в квартирах не превышает 18°C. По этой причине люди мерзнут и испытывают сильный дискомфорт.

– Надоел холод. Сколько можно? – сокрушился автор.

Он отметил, что холод может быть вызван тем, что недавно произошел перевод пользователей на другую котельную. Однако в комментариях под постом подписчики сообщества в Сети выразили мнение, что 18°C – это допустимая в жилых помещениях температура.