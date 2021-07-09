"Сильный грохот" от полета "Стрижа" напугал кемеровчан

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В редакцию AVOKADO обратились жители кузбасской столицы, которые сообщили о "сильном грохоте", сопровождавшем полет одного из истребителей группы "Стрижи".

Как рассказали напуганные кемеровчане, сегодня днем в городе был слышен "сильный грохот", который вскоре перерос в гул, а затем стих. Горожане предположили, что причиной этому стали "Стрижи", которые могли проводить тренировку в небе.


В социальных сетях также появилась видеозапись очевидца, которому удалось запечатлеть одного из воздушных асов в небе над Кузбассом.


Согласно данным в официальном аккаунте группы "Стрижи", в 9 июля в 12:00 проводилась разведка погоды. В этот же день, но уже в 17:00 вся группа проведет тренировку над Притомской набережной.

Напомним, само выступление "Стрижей" запланировано на 10 июля. Ранее редакция AVOAKDO подробнее писала о расписании полета и содержании программы авиашоу.

Видео: ВКонтакте / Регион-42 Кемерово

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