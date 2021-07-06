Сильный град ударил по северу Кузбасса

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В социальных сетях распространилась информация о буйстве стихии, которое зафиксировали в северной части Кемеровской области.

Согласно данным из соцсетей, непогода обрушилась на поселок городского типа Яю на севере Кемеровской области. Сообщается, что крупный град сопровождался сильным порывистым ветром, от чего могли пострадать огородные растения и автомобили. Фотографии очевидцев также распространились в Сети.


По данным синоптиков Кемеровского гидрометцентра, завтра на территории Кемеровской области ожидаются аналогичные явления. Помимо града, в регионе могут пройти дожди и грозы с ветром до 20 м/с.

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