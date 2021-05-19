Сильный град толщиной с палец побил машины и огороды новокузнечан

По словам новокузнечан, стихия не прошла незаметно: следы града остались на крышах автомобилей в виде вмятин, а лобовые стекла покрылись трещинами из-за ударов ледяных комочков.
Результаты буйства стихии горожане запечатлели на фотографиях со своих дачных участков, где повсюду видны последствия осадков. Крупный град, по их словам, побил не только машины, но и рассаду, а также теплицы, сообщает VSE42.Ru.
Напомним, накануне град прошел сразу в нескольких городах Кемеровской области.
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