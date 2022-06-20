Сильный град прошел в Кемерове

Сегодня в понедельник, 20 июня, в Кемерове выпал град, рассказали местные жители редакции интернет-журнала AVOKADO. По их словам, разгул стихии произошел в 13:20 в Заводском районе города.

Кроме того, после выпадения снежных осадков на город обрушился мощный ливень. В результате чего люди были вынуждены прятаться от непогоды под козырьками подъездов многоквартирных домов и в других местах, которые находились поблизости.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что крупный град прошел на юге Кузбасса.