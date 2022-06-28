Сильный град побил беловчан

Беловчане утверждают, что минувших днем в их городе прошел мощный град. При этом твердые снежные осадки наблюдались в разных районах. На опубликованных кадрах видно, что размер градинок не превышал объемов перепелиного яйца.

– Нормально так поколотило, есть пострадавшие? – поинтересовался автор поста во "ВКонтакте".

В комментариях на вопрос откликнулись сразу несколько граждан, которые заявили, что получили увечья от непогоды. Так, мужчина сказал, что град оставил ему шишку, а вот другим девушкам и вовсе пришлось обратиться в больницу, поскольку льдинки якобы "пробили голову".

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что ураганный ветер снес крышу школы в кузбасском городе.