Сильный град побил беловчан

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В городе Белово накануне разыгралась непогода. По словам местных жителей, неожиданно в городе пошел град, который побил прохожих, не успевших забежать в укрытие.

Беловчане утверждают, что минувших днем в их городе прошел мощный град. При этом твердые снежные осадки наблюдались в разных районах. На опубликованных кадрах видно, что размер градинок не превышал объемов перепелиного яйца.

Нормально так поколотило, есть пострадавшие? поинтересовался автор поста во "ВКонтакте".

В комментариях на вопрос откликнулись сразу несколько граждан, которые заявили, что получили увечья от непогоды. Так, мужчина сказал, что град оставил ему шишку, а вот другим девушкам и вовсе пришлось обратиться в больницу, поскольку льдинки якобы "пробили голову".


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что ураганный ветер снес крышу школы в кузбасском городе.

Видео: vk.com/igorian42

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