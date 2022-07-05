Сильные землетрясения произошли около Междуреченска незадолго до обрушения в местной шахте

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Сейсмологи сообщили о том, что сегодня днем в районе Междуреченска рядом с шахтой "Распадская-Коксово", где произошло ЧП, специалисты зафиксировали сразу несколько подземных толчков.

Во вторник, 5 июля, около Междуреченска произошли два землетрясения. По информации специалистов Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, первый толчок магнитудой 4,3 был зафиксирован примерно в 10 километрах северо-восточнее города, а вот второй прошел следом в девяти километрах юго-восточнее границ города, его магнитуда составила 3,2.


К слову, в ГУ МЧС журналисту AVOKADO сообщили новые подробности по ЧП на шахте "Распадская-Коксово" в Междуреченске. Как оказалось, на текущий момент из под земли выведены на поверхность 46 человек, двоим из которых потребовалась помощь медиков, а еще два горняка до сих пор не вышли на связь.

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