Сильные землетрясения произошли около Междуреченска незадолго до обрушения в местной шахте

Во вторник, 5 июля, около Междуреченска произошли два землетрясения. По информации специалистов Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, первый толчок магнитудой 4,3 был зафиксирован примерно в 10 километрах северо-восточнее города, а вот второй прошел следом в девяти километрах юго-восточнее границ города, его магнитуда составила 3,2.

К слову, в ГУ МЧС журналисту AVOKADO сообщили новые подробности по ЧП на шахте "Распадская-Коксово" в Междуреченске. Как оказалось, на текущий момент из под земли выведены на поверхность 46 человек, двоим из которых потребовалась помощь медиков, а еще два горняка до сих пор не вышли на связь.