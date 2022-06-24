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Сильные пробки образовались на дорогах Кемерова

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Многокилометровые дорожные заторы сковали Центральный район кузбасской столицы в вечернее время.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", дорожные заторы на дорогах областного центра вчера вечером оценивались в восемь баллов. При этом труднее всего было проехать по центральным улицам города.


Среди наиболее загруженных участков отмечаются Ленина и Октябрьский, Кузнецкий и Советский проспекты, а также улицы Сибиряков-Гвардейцев, Красноармейская и Соборная. Сложности в пути возникли и у автомобилистов, которые решили проложить свой путь через улицы Гоголя, Терешковой, Базовой и Баумана, а также через бульвар Строителей и проспект Химиков.


При этом сегодня в пятницу, 24 июня, пробки не превышают отметки 3 балла, а из этого следует, что местные дороги свободны для передвижения.


В свою очередь в Сети интернет-пользователи указали, что проблемы на городских дорогах возникли вчера из-за мощных дождей, которые затопили некоторые участки, вынудив владельце ТС не ехать по асфальтированному полотну, а плыть.

Да!
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