Сильные дожди ударят по Кузбассу в выходной

Кемеровский гидрометцентр сообщил о надвигающихся на регион ливнях. По свежим данным, в субботу, 14 августа, под ударом сильных дождей окажется южная часть Кузбасса.

— Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ночью местами по югу сильные дожди, утром в отдельных районах туманы, — рассказали синоптики.

В целом на фоне жарких дней погода будет прохладной: ночью по области +8,+13°C, днем +17,+22°C. Порывы ветра могут достигать 14 м/с.

В кузбасской столице в субботу метеорологи допускают прохождение грозы и коротких дождей. До восхода солнца столбик термометра покажет +9,+11°C, затем потеплеет до +18,+20°C.

Напомним, Кузбасс оказался под влиянием высотного циклона, приносящего с собой непогоду.