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Сильные дожди пройдут в Кузбассе в ближайшие дни

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Синоптики рассказали о погоде в Кемеровской области на начало августа.

Завтра, 2 августа, на территории Кузбасса ожидается до +10,+15°C ночью. Днем потеплеет до +21,+26°C, местами лишь до +15,+20°C. Ветер северо-восточный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 16. Днем по югу региона пройдут сильные дожди, местами кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром на некоторые территории опустятся туманы.


В среду столбики термометров опустятся до +8,+13°C ночью. В светлое время суток ожидается повышение температуры до +20,+25°C. Направление и скорость ветра существенно не изменятся. Ночью ожидаются дожди и грозы, днем преимущественно без осадков, отмечают специалисты Кемеровского гидрометцентра.


Четверг, 4 августа, будет прохладным. Ночью температура составит +7,+12°C, днем потеплеет до +19,+24°C. Ветер восточный, от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 13. Переменная облачность, осадков на большей части территории не ожидается.


Отметим, что сегодня в Кемерове прошел сильный дождь. Последствия непогоды попали в объективы камер очевидцев.

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