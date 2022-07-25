Сильные дожди и грозы придут в Кузбасс в начале недели

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Синоптики предупредили кузбассовцев о надвигающейся непогоде: в понедельник придут грозы, дожди и туманы.

Как сообщили метеорологи Кемеровского гидрометцентра, 25 июля на территории региона ожидаются местами кратковременные дожди, грозы, а ночью и утром возможен туман.


В светлое время суток в шахтерском крае воздух прогреется до +17,+22°C. Ветер юго-западный 3-8, местами порывы ночью до 15 м/с. Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром отдельные районы затянет туманом, а температура составит +7,+12°C.


В кузбасской столице погода также немного испортится: с заходом солнца в Кемерове столбик термометра покажет +10,+12°C, днем – +17,+19°C. Ветер юго-западный, 3-8, порывы до 13 м/с. Переменная облачность, кратковременный дождь, днем местами гроза, ночью и утром местами туман.

Да!
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