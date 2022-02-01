Сильное землетрясение зафиксировано ночью в Кузбассе

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Ночью 1 февраля зафиксировали землетрясение с высокой амплитудой и эпицентром в Междуреченске.

Во вторник, 1 февраля, в шахтерском крае произошло сейсмособытие – датчики зафиксировали толчки в 1:56 по местному времени в Междуреченске. Магнитуда землетрясения составила 2,8, а в эпицентре интенсивность достигла отметки 3,1 балла.


Отголоски могли дойти до Новокузнецка, сообщили в Алтае-Саянском филиале ФИЦ ЕГС РАН.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что сейсмологи зафиксировали в Кузбассе землетрясение магнитудой 4,3.

Фото: Алтае-Саянский филиал ФИЦ ЕГС РАН.

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