Сильное землетрясение произошло ночью на юге Кузбасса

По данным Алтае-Саянского филиала ФИЦ ЕГС РАН, землетрясение произошло в пятницу, 7 января, в районе Междуреченска в Кемеровской области. Магнитуда составила 3,2, а в эпицентре — 3,7 балла по шкале MSK-64.

Подземные толчки специалисты зафиксировали в 22:20 по местному времени. В оперативном отчете указана предварительная причина сейсмособытия, earthquake (природное землетрясение).

Информации о пострадавших или разрушениях в результате сейсмособытия от представителей местных властей не поступало.