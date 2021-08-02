Сильное природное землетрясение произошло в Кемеровской области

Согласно данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН, землетрясение произошло примерно в 15:25 недалеко от Прокопьевска. Магнитуда сейсмособытия составила 4,1, а интенсивность в эпицентре - 5 баллов по шкале MSK64. Специалисты отмечают, что подземные толчки имели природное происхождение.

Землетрясение в 5 баллов классифицируется как "довольно сильное" и обычно выражается качанием висячих предметов, скрипом полов, дребезжанием стекол и осыпанием побелки.