Сильное природное землетрясение произошло в Кемеровской области

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Сегодня днем в центральной части Кемеровской области жители могли почувствовать сильные подземные толчки.

Согласно данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН, землетрясение произошло примерно в 15:25 недалеко от Прокопьевска. Магнитуда сейсмособытия составила 4,1, а интенсивность в эпицентре - 5 баллов по шкале MSK64. Специалисты отмечают, что подземные толчки имели природное происхождение.


Землетрясение в 5 баллов классифицируется как "довольно сильное" и обычно выражается качанием висячих предметов, скрипом полов, дребезжанием стекол и осыпанием побелки.

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