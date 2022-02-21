Сильное потепление придет в Кузбасс в ближайшие дни

Согласно прогнозу специалистов Кемеровского гидрометцентра, во вторник, 22 февраля, в городе Кемерово ночью будет – 12,-14°C, местами температура опустится до – 17,-19°C, а днем столбик термометра поднимется до – 3,-5°C, слабый снег. По области ночью – 16,-21°C, местами – 10,-15°C, днем – 1,-6°C. Порывы ветра достигнут 17 м/с. При этом уже на следующий день станет значительно теплее.

Так, в ночь на 23 февраля по региону термометр покажет – 8,-13ºС, местами – 20ºС. Днем ожидается от – 1,-6ºС, местами потеплеет до + 4ºС, при этом в северной части могут пройти снегопады.

В четверг, 24 февраля, ночью температура опустится до – 5,-10ºС, а местами до – 15°C, а в светлое время суток воздух прогреется до – 4,+1°C. Синоптики спрогнозировали небольшие снегопады.