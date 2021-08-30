Кемеровский Фестиваль уличных видов спорта в этом году проходил сразу на двух площадках: в "Парке Чудес" и на бульваре Строителей. Представители самых разных направлений демонстрировали навыки и состязались в зрелищности.

В рамках мероприятия кемеровчане смогли увидетьWorkout-баттлы, силовое двоеборье и соревнования по армрестлингу. В скейт-парке выступили любители направлений Kick scooter, Skateboard и BMX.

Фотокорреспондент AVOKADO Андрей Зонин побывал на площадках фестиваля.