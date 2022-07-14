"Сильно досталось": злостный нарушитель за рулем "приоры" попал в ДТП у беловской гимназии

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В кузбасском городе водитель-нарушитель на черной "приоре" учинил ДТП из-за своего опасного вождения.

В Сети появилась информация, что в городе Белово возле гимназии №1 произошло ДТП, в котором "приоре сильно досталось", уточнили очевидцы. Судя по кадрам, у отечественной легковушки оказалась полностью разбита передняя сторона, второму авто повезло больше.


В ГИБДД по Кузбассу корреспонденту AVOKADO сказали, что сигнал о происшествии в районе переулка Почтового, 62, поступил вчера в 16:40. Как оказалось, водитель ВАЗ не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с Honda. Обошлось без пострадавших, причинен материальный ущерб.


К слову, у водителя "приоры" стражи закона выявили целый набор нарушений: мужчина, предварительно, допустил выезд на "встречку", он был лишен прав на управление транспортным средством, отказался проходить медосвидетельствование, что приравнивается к пьянству за рулем, а также эксплуатировал незарегистрированный автомобиль, не имел на него документов.


В Госавтоинспекции призвали водителей не пренебрегать правилами ПДД, поскольку их игнорирование может привести к серьезным последствиям.

Фото: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

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