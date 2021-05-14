Сильнейшая за последние два года магнитная буря прошла на Земле

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Ученые зафиксировали самые мощные с 2019 года возмущения геомагнитного поля накануне. Специалисты продолжают разбираться в причинах явления.

Исходя из информации, предоставленной сотрудниками Российской академии наук (РАН), известно, что в момент, когда магнитная буря только началась, не Солнце не были видны какие-либо заметные изменения, которые бы могли повлиять на явление.

- Пик бури пришелся на вечер, между 15 и 21 часами по московскому времени, - приводят выдержку из сообщения Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН «Известия».

Уточняется также и то, что буря получила оценку в семь баллов из девяти шкалы по уровню геомагнитных возмущений. Прошла она в среду, 12 мая.


Вместе с этим, ученые отметили, что буря не входила в прогноз. Существует вероятность того, что спровоцирована она была редким сочетанием сразу нескольких факторов. Однако в том, что именно повлияло на нее, специалисты еще продолжают разбираться.


Подобные возмущения в геомагнитном поле могут заметное воздействовать на различные энергетические системы, из-за них увеличивается и число сносов космических аппаратов, парящих на орбите, возникают перерывы в спутниковой навигации и другие проблемы, возникающие в этой же сфере.

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