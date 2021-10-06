Сигнал тревоги раздастся в кузбасских городах

Гул сирен раздастся по городам Кемеровской области сегодня в течении дня. Тревожный сигнал зазвучит в рамках проведения всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне.

Представители Управления по делам ГО и ЧС областного центра указали, что в ходе проверки в кузбасской столице проведут оповещение и сбор руководящего состава, а также работников органов, осуществляющих управление ГО, развертывание и проверка готовности системы.

В режиме готовности будут находиться и спасательные службы, специальные формирования ГО, создаваемые на военное время в целях решения задач в области гражданской обороны. В среду, 6 октября, развернут работу посты радиационного и химического наблюдения, пункты выдачи средств индивидуальной защиты, защитные сооружения, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды, пункты специальной обработки техники, пункты питания и вещевого снабжения.