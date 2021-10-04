По словам посетительницы МФЦ на улице Новоселов в новокузнецком поселке Ильинка, накануне в учреждении из-за разбитого плиточного пола упала женщина, получив травму.
- Сегодня бабушка запнулась об плитку, торчащую из пола, сидит в крови в 12 окне и плачет, - написала новокузнечанка на своей странице в социальных сетях.
Отметим, что ранее проблемы с полом в помещении МФЦ уже вызывали недовольство местных жителей, однако с тех пор ничего не изменилось.
Фото: Instagram / Инцидент Кузбасс
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