Сидевший в кустах подросток заинтересовал кузбасских силовиков

Инцидент произошел в Белове, где 13-летний подросток отправился на прогулку, не предупредив о планах своих родителей. Однако когда сын не появился дома в указанное время, мать забила тревогу и попросила помощи в поисках у росгвардейцев.

Стражам порядка удалось отыскать школьника, правда он скрывался от поисковиков в кустах, откуда его и достали. По предварительной информации, мальчик даже не догадывался, что его разыскивает родительница.

В ведомстве указали, что экипаж вызвал инспектора по делам несовершеннолетних, а после доставил ребенка женщине.