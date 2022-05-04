Сидевший на рельсах кузбассовец погиб под колесами грузового состава

Первый инцидент произошел вечером 30 апреля, вблизи станции Таскаево в Юргинском районе. Машинист грузового поезда увидел, что на рельсах сидит человек. Мужчина при этом расположился спиной к приближающемуся составу. Специалист подал звуковой сигнал, но кузбассовец не отреагировал. Применение экстренного торможения не помогло: поезд совершил наезд на пешехода. В результате этого 35-летний юргинец получил травмы, несовместимые с жизнью. Предварительно, в момент столкновения он был пьян.

Рано утром 1 мая машинист, проезжая вблизи станции Предкомбинат города Кемерово, заметил человека, который лежал на путях. Специалист попытался экстренно остановить состав, однако наезда избежать не удалось. В результате этого 38-летний кемеровчанин получил многочисленные травмы нижних конечностей, сообщают в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России.

Предположительно, пострадавший мужчина также находился в состоянии опьянения.