Сегодня сеть не просто уверенно стоит на ногах, но и быстро набирает обороты: предприниматели предпочитают выбирать более надежные варианты и вкладывать свои деньги в готовые бизнес-модели, которые показали свою стабильность, востребованность на рынке. В общей сложности по России уже появилось 40 подобных ресторанов, расположенных в Новосибирске, Красноярске, Горно-Алтайске, Барнауле, Абакане и других городах, а еще 10 готовятся к открытию. В Кузбассе первая "Грильница" появилась не в областном центре, а в городе Ленинск-Кузнецкий.



Основным преимуществом покупки франшизы для предпринимателей станет то, что они обретут уже готовую проработанную бизнес-модель. Все партнеры "Грильницы" на старте проекта понимают свой товарооборот, что при соблюдении четких стандартов, а также при активной работе и выполнении всех инструкций, гарантирует прибыль в сотни тысяч рублей.