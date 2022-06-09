Ресторан быстрого питания под брендом "Грильница" недавно ворвался на кемеровский рынок, но уже успел завоевать внимание местных граждан. Отличиться среди других конкурентов новому заведению помогла уникальная фастфуд-концепция, также в "копилку" преимуществ общепита можно добавить и большую вместимость залов, современный дизайн, быструю подачу блюд, что позволяет всем посетителям прочувствовать комфорт и уют, а также разнообразное меню, которое включает различные пиццы, роллы, воки.
Сегодня сеть не просто уверенно стоит на ногах, но и быстро набирает обороты: предприниматели предпочитают выбирать более надежные варианты и вкладывать свои деньги в готовые бизнес-модели, которые показали свою стабильность, востребованность на рынке. В общей сложности по России уже появилось 40 подобных ресторанов, расположенных в Новосибирске, Красноярске, Горно-Алтайске, Барнауле, Абакане и других городах, а еще 10 готовятся к открытию. В Кузбассе первая "Грильница" появилась не в областном центре, а в городе Ленинск-Кузнецкий.
Основным преимуществом покупки франшизы для предпринимателей станет то, что они обретут уже готовую проработанную бизнес-модель. Все партнеры "Грильницы" на старте проекта понимают свой товарооборот, что при соблюдении четких стандартов, а также при активной работе и выполнении всех инструкций, гарантирует прибыль в сотни тысяч рублей.
Для погружения партнеров и управляющих заведения в работу компания готова предоставить обучение с персоналом от ведущих специалистов сети. Так, наставники познакомят нового партнера и его команду с "изнанкой" рабочей кухни, а также обучат всем азам управления ресторанным бизнесом и объяснят, как следует организовывать технологические процессы, подбирать персонал, обучать работников сети, чтобы прийти к успеху.
– После обучения наша команда выезжает на приемку ресторана до технического и праздничного открытия, чтобы в конкретном заведении партнера завершить выстраивание технологических процессов, – рассказывает сотрудник отдела франшизы.
В кемеровской "Грильнице" все заказы обрабатываются с помощью сайта и мобильного приложения, которое в готовом виде передается партнеру вместе с сайтом для обработки онлайн-заказов на доставку и самовывоз продукции. Для контакта с клиентами специалисты изобрели большой, автоматизированный call-центр.
Одним словом, команда "Грильницы" предлагает своим новым партнерам вложиться в работоспособную бизнес-модель с готовыми решениями, современными IT-технологиями и предсказуемой рентабельностью.
Фото: Игорь Болтивец
Фото: VSE42.Ru
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