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«Сибирский август»: град осыпал кузбасский город

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Ледяные осадки вместе с сильными дождями выпали в черте Белова. Снимки с последствиями образовавшейся непогоды местные жители распространили в Сети.

Информация о произошедшем появилась в одном местных пабликов. Автор в тексте поста лишь дает краткую характеристику последнему месяцу лета, на которую его натолкнули произошедшие события.

- Суровый СИБИРСКИЙ август (авт. стиль сохранен – прим. ред.), пишет местный житель.

Под сообщение он прикрепил несколько снимков. На кадрах же представлен сам выпавший град, а также его размеры.

Фото: vk.com / ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО

В комментариях же пользователи Сети сначала поправили автора, отметив, что прошел накануне только сильный дождь. Однако другие горожане под публикацией подтвердили то, что в последние сутки вместе с водными осадками наблюдался и град, указав на то, что выпал он на отдельных территориях, расположенных в черте города Белово.

Да!
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