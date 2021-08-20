«Сибирский август»: град осыпал кузбасский город

Информация о произошедшем появилась в одном местных пабликов. Автор в тексте поста лишь дает краткую характеристику последнему месяцу лета, на которую его натолкнули произошедшие события.
- Суровый СИБИРСКИЙ август (авт. стиль сохранен – прим. ред.), пишет местный житель.
Под сообщение он прикрепил несколько снимков. На кадрах же представлен сам выпавший град, а также его размеры.
Фото: vk.com / ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО
В комментариях же пользователи Сети сначала поправили автора, отметив, что прошел накануне только сильный дождь. Однако другие горожане под публикацией подтвердили то, что в последние сутки вместе с водными осадками наблюдался и град, указав на то, что выпал он на отдельных территориях, расположенных в черте города Белово.
Загрузка комментариев