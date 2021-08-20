«Сибирский август»: град осыпал кузбасский город

Информация о произошедшем появилась в одном местных пабликов. Автор в тексте поста лишь дает краткую характеристику последнему месяцу лета, на которую его натолкнули произошедшие события.

- Суровый СИБИРСКИЙ август (авт. стиль сохранен – прим. ред.), пишет местный житель.

Под сообщение он прикрепил несколько снимков. На кадрах же представлен сам выпавший град, а также его размеры.