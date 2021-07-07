"Цирк на воде" принял решение продлить гастроли со своей новой программой в кузбасской столице, а это значит, что местные жители в жаркие летние дни смогут не только насладиться отдыхом у воды, но и получить яркие впечатления от увлекательного лазерного шоу с участием грациозных нимф и животных, прибывших в Сибирь из экзотических стран.

Равнодушными зрителей не оставит и дружеское сражение человека с крупным хищником – крокодилом. В свою очередь, жонглеры продемонстрируют посетителям уникальный навык манипулирования тяжелыми бревнами, вес которых составляет не один килограмм.