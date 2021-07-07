Схватка с крокодилом и лазерное шоу: "Цирк на воде" задержится в Кемерове

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Когда на улице жаркая летняя погода, то самое время отдать предпочтение отдыху возле водоема, а если есть возможность насладиться увлекательным шоу с участием экзотических животных и цирковых нимф – это двойная радость. "Цирк на воде" задержится в Кемерове с уникальной программой до 18 июля.

"Цирк на воде" принял решение продлить гастроли со своей новой программой в кузбасской столице, а это значит, что местные жители в жаркие летние дни смогут не только насладиться отдыхом у воды, но и получить яркие впечатления от увлекательного лазерного шоу с участием грациозных нимф и животных, прибывших в Сибирь из экзотических стран.


Равнодушными зрителей не оставит и дружеское сражение человека с крупным хищником крокодилом. В свою очередь, жонглеры продемонстрируют посетителям уникальный навык манипулирования тяжелыми бревнами, вес которых составляет не один килограмм.

Если хотите провести лето с пользой и показать своим малышам крокодила не только на фотографиях в книгах, но и в живую, вам представилась эта возможность! Спешите приобрести билеты в "Цирк на воде".


Выступления участников и их четвероногих помощников позволят вам насладиться яркими номерами и зарядиться хорошим настроением на долгое время. Стать частью представления взрослые и самые маленькие жители Кемеровской области смогут до воскресенья, 18 июля.

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