Шутящий новокузнечанин обокрал табачный киоск

Инцидент произошел в поселке Красный углекоп города Прокопьевска. Неизвестный мужчина разбил витрину в табачном киоске и проник внутрь, при этом шутил и вел себя уверенно. Звук бьющегося стекла привлек внимание продавца из соседнего отдела, но незнакомец заявил ей, что он ‒ новый сотрудник и разбил витрину, так как забыл ключи от киоска дома. Кроме того, мужчина сделал вид, что позвонил настоящему продавцу, чтобы убедить в своих словах очевидца. Злоумышленник похитил из торговой точки 5 000 рублей и две электронные сигареты, после чего скрылся. Общая сумма ущерба составила более 11 000 рублей.

Правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался неоднократно судимый 26-летний новокузнечанин. В настоящее время мужчина подозревается в совершении 15 аналогичных преступлений, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Новокузнечанин на время следствия будет находиться под подпиской о невыезде.