Шумный покос травы возмутил кемеровчанина из Лесной Поляны

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Житель кузбасской столицы в Сети опубликовал жалобу на косильщиков травы. Причиной его недовольства стал «жуткий» шум, издаваемый рабочими во время покоса.

Сообщение горожанина появилось на платформе «Кузбасс Онлайн». В нем же он написал, что «постоянно» слышит шум, который он сравнил с тем, что наблюдается на гоночной трассе. Происходит это по утрам, а издают его бензовые триммеры, которыми рабочие косят траву.

- Почему это надо делать утром и почему нельзя использовать тихие электрические триммеры, а не шуметь на весь двор. Это невыносимо! Сколько можно уже? (авт. стиль сохранен, – прим. ред.), - вопрошает местный житель.

Администрация сайта отреагировала на публикацию сообщением, в котором пояснила, что соответствующие работы курирует УК, отметив, что обращаться автору необходимо именно туда.


Также в сообщении-ответе уточняется, что действия УК не противоречат ст. 30 Закона № 89-ОЗ от 16.06.2006 "Об административных правонарушениях в Кемеровской области", а те работы, на которые пожаловался кемеровчанин, выполняются в рамках договора с собственниками данного МКД.

Да!
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