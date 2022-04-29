Шумные мотоциклисты лишили кемеровчан ночного сна

Жалоба от недовольных граждан из столицы Кузбасса появилась на просторах Сети. Со слов автора публикации, он не может выспаться в своей квартире из-за мотоциклистов, которые появляются на городских дорогах после захода солнца.

– Кемерово! SOS! Я наверно не одна просыпаюсь ночью от мотоциклетного воя! Город спит, рано утром вставать на работу! – сокрушился местный житель.

К слову, по данным рассказчика, от шумных водителей бодрствует не он один, а "весь город просыпается". Также горожанин призвал ГИБДД обратить внимание на ситуацию и разобраться с причиной его бессонных ночей.

Однако в комментариях далеко не все поддержали недовольного земляка. Некоторые интернет-пользователи заявили, что подобное поведение раздражает окружающих, поскольку многие люди в теплый период хотят гулять, развлекаться и наслаждаться летними ночами, а не сидеть по домам.