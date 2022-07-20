Шумные дорожные работы лишили сна кемеровчан

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Жители кузбасской столицы пожаловались на дорожных рабочих, из-за которых они не могут полноценно отдохнуть.

О проблеме сообщил кемеровчанин, проживающий на улице Патриотов. Мужчина рассказал, что возле его дома ведутся ремонтные работы, причем, по словам горожанина, большая их часть приходится на ночное время. Житель кузбасской столицы сравнил доносящиеся до его жилища звуки с работой турбины самолета.

‒ Просыпаюсь в 4 утра, работаю на автобусе, отвечаю не только за себя, еще и за пассажиров. Представьте, в каком состоянии я работаю после бессонных ночей, ‒ пожаловался мужчина.

Комментаторы отметили, что подобная же проблема наблюдается и на улице Космической.


За официальным комментарием по данной ситуации корреспондент AVOKADO обратился в администрацию Кемерова. Ответ обещали предоставить позднее.

Да!
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