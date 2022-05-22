Шумная молодежь лишила сна жителей кемеровского бульвара

Со слов автора сообщения, речь идет о дворе дома №19 на бульваре Строителей, где группа молодых людей регулярно устраивают шумные встречи.
— Кемерово, бульвар Строителей, 19. Каждый день сидят до утра и не дают спать. Куда жаловаться? — сокрушился интернет-пользователь.
При этом в комментариях под публикацией земляки посоветовали недовольному гражданину предпринять меры и убрать лавочки у подъездов, чтобы громким незнакомцам негде было сидеть. Некоторые же посоветовали мужчине смириться с положением, поскольку в указанном районе очень много общежитий с молодежью.
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