Шум от ночной стройки нового ЖК разгневал кемеровчанку

О проблеме сообщила в социальных сетях жительница кемеровского микрорайона ФПК. Горожанка рассказала, что рядом с ее домом ведется стройка нового жилого комплекса. По словам жительницы областного центра, шумные работы не прекращаются даже ночью.

– Добрый Вам, а моей семье, уже давно не добрый вечер. Да что ж это такое?! Ни днем, ни ночью покоя нет от этой стройки! – возмутилась кемеровчанка.

Большинство комментаторов не разделили недовольство горожанки и отметили, что с подобным шумом приходится смириться. Некоторые кузбассовцы посоветовали кемеровчанке закрывать на ночь окна, чтобы громкие звуки не мешали ее семье отдыхать.