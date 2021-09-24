Штурм дома наркоторговки спецназом в Кузбассе попал на камеру

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Стражи порядка развернули спецоперацию по поимке жительницы Прокопьевска, которая организовала продажу наркотиков.

Правоохранители поделились видеозаписью, на которой запечатлен момент штурма спецназовцами дома 30-летней жительницы Прокопьевска. Женщина продавала населению героин: после закупки наркотика оптом делила его и сбывала во время личных встреч с покупателями.


Очередная сделка сорвалась, когда силовики застали горожанку, намеревающуюся реализовать очередной сверток. У прокопчанки изъяли само вещество, а также вырученные за его продажу деньги, весы и прочие улики.


Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", что подразумевает до 20 лет колонии в качестве наказания, рассказали в ГУ МВД по Кузбассу.

Видео: ОПЕР ТВ
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