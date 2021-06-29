Штукатурка обвалилась со здания ремонтируемой ледовой арены в Новокузнецке

Бдительный житель южной столицы Кузбасса обратил внимание, что на ледовой арене "Кузнецких Металлургов, где в настоящий момент продолжаются работы по реконструкции объекта, заметны разрушения. В качестве подтверждения своих слов, он сделал пару снимков с места события.

При этом очевидец прикрепил фотографии в соцсетях губернатора Кемеровской области, где и поинтересовался, когда на спортивном объекте завершится ремонт.

– А когда закончится ремонт ледовой арены? А то пора заново ремонтировать,– указал автор.

На обращение горожанина отреагировала администрация Новокузнецка с официального аккаунта "ВКонтакте". Представители указали, что работы на арене запланированы до декабря 2021 года, однако, кадры обвалившейся штукатурки предпочли не комментировать.