Штукатурка обвалилась со здания ремонтируемой ледовой арены в Новокузнецке

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Фото:  

Штукатурка обсыпалась со здания спортивной арены в Новокузнецке, где в настоящий момент специалисты проводят ремонтные работы.

Бдительный житель южной столицы Кузбасса обратил внимание, что на ледовой арене "Кузнецких Металлургов, где в настоящий момент продолжаются работы по реконструкции объекта, заметны разрушения. В качестве подтверждения своих слов, он сделал пару снимков с места события.


При этом очевидец прикрепил фотографии в соцсетях губернатора Кемеровской области, где и поинтересовался, когда на спортивном объекте завершится ремонт.

А когда закончится ремонт ледовой арены? А то пора заново ремонтировать, указал автор.

На обращение горожанина отреагировала администрация Новокузнецка с официального аккаунта "ВКонтакте". Представители указали, что работы на арене запланированы до декабря 2021 года, однако, кадры обвалившейся штукатурки предпочли не комментировать.

Фото:  
Да!
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