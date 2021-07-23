Штукатурка обсыпалась с фасада жилого дома в Кемерове

Житель кузбасской столицы в тексте публикации указал, что штукатурка обрушилась с фасада дома, который расположен на улице 40 лет Октября. Кроме того, в подтверждение своих слов, он прикрепил к посту съемку с места, где произошел инцидент.

– Будьте аккуратны, проходя мимо старых зданий, так как начала обваливаться штукатурка, – предупредил он.

Из появившихся в Сети кадрах следует, что территория вокруг осыпающегося здания не огорожена специальными знаками и представляет опасность для проходящих мимо строения людей.