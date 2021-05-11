Штукатурка начала обсыпаться с фасада старейшей в Новокузнецке школы после ремонта

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Здание школы, где ведутся ремонтные работы, своим видом встревожило новокузнечан. Поселенцы заверили, что после реставрации здание начало обсыпаться.

Жители южной столицы Кузбасса пожаловались в Сети на качество ремонта стен одного из старейших учебных заведений города. Свидетели заверили, что с фасада здания в отреставрированных ранее местах начала сыпаться штукатурка.

– Уже отваливается краска на фасаде, – выразили негодование авторы комментария.

При этом в администрации правительства Кузбасса сложившуюся ситуацию прокомментировали. Власти заверили, что в настоящий момент объект не введен в эксплуатацию, а все недостатки, которые работники подрядной организации допустили в ходе ремонта, будут устранены, но за деньги наемщика, а не государственного нанимателя, передает сайт VSE42.Ru.


При этом, ремонт школы продолжается.

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