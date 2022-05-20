Штрафы за поджоги леса десятикратно увеличатся в Кузбассе

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Законодатели РФ одобрили инициативу кузбасских депутатов об увеличении штрафов за нарушение правил противопожарной безопасности.

Накануне, 19 мая, в Госдуме России был принят закон о десятикратном увеличении штрафов для граждан и двукратном – для должностных и юридических лиц за несоблюдение противопожарного режима в лесу.


Теперь нарушившие правила противопожарной безопасности граждане будут получать штрафы в размере от 15 до 20 тысяч рублей (ранее от 1,5 до 3 тысяч), должностные лица – от 20 до 40 тысяч (ранее от 10 до 20 тысяч), юридические лица – от 100 до 400 тысяч (ранее от 50 до 200 тысяч). Об этом сообщают в пресс-службе администрации Кузбасса.


Напомним, сейчас в Кемеровской области действует особый противопожарный режим. Кроме того, власти региона ввели режим "Повышенная готовность" из-за высокой пожароопасности. Накануне сильный ветер распространил огонь по кузбасской тайге.

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