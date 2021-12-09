Штрафы за холод в общественном транспорте появятся в Новокузнецке

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Власти южной столицы Кузбасса заявили о намерении наказывать за неудобства пассажиров автобуса.

Сегодня, 9 декабря, состоялся прямой эфир с мэром Новокузнецка Сергеем Кузнецовым. В ходе трансляции был поднят вопрос о том, почему в новых автобусах установлена некомфортная температура: по словам новокузнечан, она почти не отличается от уличной. Глава города заявил, что причина этому — водители, которые не включают в салоне отопление.

— За каждый неработающий отопитель в салоне надо выписывать штрафы, — заявил Сергей Кузнецов во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

Информацию о том, кто будет получать штраф за неудобства пассажиров, градоначальник не сообщил.

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