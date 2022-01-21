Штрафы грозят водителям за поворот налево на кемеровском перекрестке

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Кемеровские инспекторы рассказали об изменении организации дорожного движения на оживленном перекрестке в Заводском районе города.

По данным Госавтоинспекции, на пересечении улиц Космической с Базовой в городе Кемерово запрещено осуществлять левый поворот на Базовую. На указанной территории установлен дорожный знак 4.1.4, который разрешает движение только прямо и направо.

Таким образом, проехать этот перекресток можно только прямо по улице Космической либо повернуть направо на улицу Базовую, уточнили в городской ГИБДД.

Отмечается, что за несоблюдение правил поворота налево или разворота в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 12.16 КРФобАП. Таким образом, нарушители могут получить штрафы от 1000 до 1500 рублей.


Названный запрет необходим для повышения пропускной способности и обеспечения безопасности дорожного движения.

Да!
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